Пекин. Ястремская и Остапенко проиграли в финале парного турнира

В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $ 8,285,274 в парном разряде прошел финальный матч.19-ти летняя украинка(№172 парного рейтинга WTA) и 22-летняя Елена Остапенко (27) из Латвии уступили обладательницам wild card, американкам(114) и(57). Поединок продолжался 1 час 47 минут и завершился в пользу американок со счетом 6:3, 6:7(5), 10:7.По ходу встречи у соперниц было по девять брейк-пойнтов, из которых Ястремская и Остапенко реализовали три, а Кенин и Маттек-Сэндс – четыре. Даяна с Еленой выполнили три эйса и допустили пять двойных ошибок, в американки один раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.Отметим, что Даяна Ястремская впервые в карьере играла в финале турнира WTA в парном финале. В активе Остапенко уже есть три парных титула.