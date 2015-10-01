Нур-Султан. Марченко обыграл Бемельманса и вышел в финал

В Нур-Султане (Казахстан) на турнире ATP серии Challenger Tour - Nur-Sultan Challenger с призовым фондом $54,160 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.



32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 378-е место, одержал волевую победу над 225-й ракеткой мира, 31-летним бельгийцем Рубеном Бемельмансом (9) со счетом 1:6, 7:6(5), 6:4.



За 2 часа 13 минут, проведенные на корте, Марченко реализовал три брейк-пойнта из семи, Бемельманс – четыре из пяти. На счету Ильи восемь эйсов и пять двойных ошибок, а у его соперника семь эйсов и пять двойных. Это вторая победа украинца в двух встречах с бельгийцем.



В финале соперником Марченко будет 130-я ракетка мира, 29-летний немец Янник Маден (5), который стал финалистом на отказе чеха Томаса Махача – 4:1 Rt.

