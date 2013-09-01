Нур-Султан. Марченко и Хелиоваара - чемпионы турнира в парном разряде

В Нур-Султане (Казахстан) на турнире ATP серии Challenger Tour - Nur-Sultan Challenger с призовым фондом $54,160 в парном разряде прошел финальный матч.



Украинец Илья Марченко (№527 в парном рейтинге ATP) и его напарник Харри Хелиоваара (151) одержали победу над четвертым сеяным дуэтом из Польши Кароль Джевецки (193)/Шимон Вальков (164) со счетом 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 1 минуту. Марченко и Хелиоваара сделали три брейка и не удержали одну свою подачу. На их счету три эйса и одна двойная ошибка, а соперники четыре раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.



Для Марченко этот трофей стал третьим в карьере в парном разряде. В активе Хелиоваары теперь уже пять парных титулов на челленджерах.

