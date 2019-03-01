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Пекин. Ястремская и Остапенко обыграли сестер Плишковых: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Украинка Даяна Ястремская и Елена Остапенко из Латвии вышли в финал турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open после победы над сестрами Каролиной и Кристиной Плишковыми из Чехии. Поединок длился 1 час 26 минут и завершился в пользу Даяны и Елены со счетом 4:6, 6:4, 10:6.
В финале Ястремская и Остапенко встретятся с американками Софьей Кенин и Бетани Саттек-Сэндс.


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