Пекин. Ястремская и Остапенко обыграли сестер Плишковых: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Даяна Ястремская и Елена Остапенко из Латвии вышли в финал турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open после победы над сестрами Каролиной и Кристиной Плишковыми из Чехии. Поединок длился 1 час 26 минут и завершился в пользу Даяны и Елены со счетом

В финале Ястремская и Остапенко встретятся с американками Софьей Кенин и Бетани Саттек-Сэндс.





Украинкаиз Латвии вышли в финал турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open после победы над сестрамиПлишковыми из Чехии. Поединок длился 1 час 26 минут и завершился в пользу Даяны и Елены со счетом 4:6, 6:4, 10:6 В финале Ястремская и Остапенко встретятся с американками Софьей Кенин и Бетани Саттек-Сэндс.