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Токио. Победы Джоковича и Миллмана в обзоре матчей 1/2 финала (Видео)
В Токио (Япония) на турнира ATP категории ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships с призовым фондом  $1,895,290 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи:

Новак Джокович  (Сербия, 1) – Давид Гоффен (Бельгия, 3) – 6:3, 6:4
Джон Миллман (Австралия, Q) – Райли Опелка (США) –  6:3, 7:6(4)

В финале Новак Джокович встретится с Джоном Миллманом. Ранее они встречались дважды и оба раза побеждал Новак.


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