Токио. Победы Джоковича и Миллмана в обзоре матчей 1/2 финала (Видео)





(Сербия, 1) – Давид Гоффен (Бельгия, 3) – 6:3, 6:4

Джон Миллман (Австралия, Q) – Райли Опелка (США) – 6:3, 7:6(4)



В финале Новак Джокович встретится с Джоном Миллманом. Ранее они встречались дважды и оба раза побеждал Новак.





В Токио (Япония) на турнира ATP категории ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships с призовым фондом $1,895,290 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи: Новак Джокович (Сербия, 1) – Давид Гоффен (Бельгия, 3) – 6:3, 6:4Джон Миллман (Австралия, Q) – Райли Опелка (США) – 6:3, 7:6(4)В финале Новак Джокович встретится с Джоном Миллманом. Ранее они встречались дважды и оба раза побеждал Новак.