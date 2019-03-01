Пекин. Осака вышла в полуфинал, обыграв Андрееску

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.



Четвертая ракетка мира, 21-летняя японка Наоми Осака (4) в трех партиях сломила сопротивление 19-летней канадки Бьянки Андрееску (5) со счетом 5:7, 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 14 минут. Осака сделала шесть брейков, выполнила десять эйсов и допустила пять двойных ошbбок. На счету Андрееску пять брейков, один эйс и четыре двойные ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в финал соревнований Осака сыграет против датчанки

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.Четвертая ракетка мира, 21-летняя японка(4) в трех партиях сломила сопротивление 19-летней канадки(5) со счетом 5:7, 6:3, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 14 минут. Осака сделала шесть брейков, выполнила десять эйсов и допустила пять двойных ошbбок. На счету Андрееску пять брейков, один эйс и четыре двойные ошибки. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в финал соревнований Осака сыграет против датчанки Каролин Возняцки (16).