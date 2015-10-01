Пекин. Победа Возняцки над Касаткиной: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Каролин Возняцки (16) в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open одержала победу над 45-м номером рейтинга WTA, 22-летней россиянкой Дарьей Касаткиной со счетом

Матч продолжался 1 час 41 минуту.

В полуфинале Возняцки сыграет или с канадкой Бьянкой Андрееску (5), или с японкой Наоми Осакой (4).



19-я ракетка мира, 29-летняя датчанка(16) в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open одержала победу над 45-м номером рейтинга WTA, 22-летней россиянкойсо счетом 6:3, 7:6(5) Матч продолжался 1 час 41 минуту.В полуфинале Возняцки сыграет или с канадкой Бьянкой Андрееску (5), или с японкой Наоми Осакой (4).