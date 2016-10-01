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Пекин. Победы Тима, Зверева, Циципаса и Хачанова в обзоре матчей 1/4 финала (Видео)
В Пекине (Китай) на турнире ATP категории ATP500 - China Open с призовым фондом $3,515,225 в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи:

Александр Зверев (Германия, 2) - Сэм Куэрри (США) – 7:6(3), 6:2
Стефанос Циципас (Греция, 3)  - Джон Иснер (США) – 7:6(3), 6:3

Доминик Тим (Австрия, 1) – Энди Маррей (Великобритания, SR) – 6:2, 7:6
Карен Хачанов (Россия, 4) – Фабио Фоньини (Италия, 6) –  3:6, 6:3, 6:1

За выход в финал турнира Зверев сразится с Циципасом, а Тим поспорит с Хачановым.

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