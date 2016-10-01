Пекин. Победы Тима, Зверева, Циципаса и Хачанова в обзоре матчей 1/4 финала (Видео)

В Пекине (Китай) на турнире ATP категории ATP500 - China Open с призовым фондом $3,515,225 в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи:



Александр Зверев (Германия, 2) - Сэм Куэрри (США) – 7:6(3), 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 3) - Джон Иснер (США) – 7:6(3), 6:3



Доминик Тим (Австрия, 1) – Энди Маррей (Великобритания, SR) – 6:2, 7:6

Карен Хачанов (Россия, 4) – Фабио Фоньини (Италия, 6) – 3:6, 6:3, 6:1



За выход в финал турнира Зверев сразится с Циципасом, а Тим поспорит с Хачановым.



