Пекин. Возняцки обыграла Касаткину и вышла в полуфинал

Каролин Возняцки. Фото: j48tennis.net

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.19-я ракетка мира, 29-летняя датчанка(16) одержала победу над 45-м номером рейтинга WTA, 22-летней россиянкойсо счетом 6:3, 7:6(5).За 1 час 41 минуту игрового времени Возняцки выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Каролин выполнила один эйс и обошлась без двойных ошибок, а Дарья ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. В их личном противостоянии лидером остается Касаткина – 3:2.В полуфинале Возняцки сыграет или с канадкой Бьянкой Андрееску (5), или с японкой Наоми Осакой (4).