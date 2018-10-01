Токио. Победы Джоковича и Гоффена в обзоре матчей 1/4 финала (Видео)





Райли Опелка (США) – Ясутака Утияма (Япония, Q) – 6:3, 6:3

Джон Миллман (Австралия, Q) – Таро Дэниэл (Япония, WC) – 6:4, 6:0



(Сербия, 1) – Люка Пуи (Франция, 5) – 6:1, 6:2

Давид Гоффен (Бельгия, 3) – Чхун Хён (Южная Корея, SR) – 6:2, 6:2



В полуфинале Новак Джокович встретится с Давидом Гоффенном, а Райли Опелка сразится с Джоном Миллманом.





В Токио (Япония) на турнира ATP категории ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships с призовым фондом $1,895,290 в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала:Райли Опелка (США) – Ясутака Утияма (Япония, Q) – 6:3, 6:3Джон Миллман (Австралия, Q) – Таро Дэниэл (Япония, WC) – 6:4, 6:0 Новак Джокович (Сербия, 1) – Люка Пуи (Франция, 5) – 6:1, 6:2Давид Гоффен (Бельгия, 3) – Чхун Хён (Южная Корея, SR) – 6:2, 6:2В полуфинале Новак Джокович встретится с Давидом Гоффенном, а Райли Опелка сразится с Джоном Миллманом.