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Токио. Победы Джоковича и Гоффена в обзоре матчей 1/4 финала (Видео)
В Токио (Япония) на турнира ATP категории ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships с призовым фондом  $1,895,290 в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала:

Райли Опелка (США) – Ясутака Утияма (Япония, Q) – 6:3, 6:3
Джон Миллман (Австралия, Q) – Таро Дэниэл (Япония, WC) – 6:4, 6:0

Новак Джокович  (Сербия, 1) – Люка Пуи (Франция, 5) – 6:1, 6:2
Давид Гоффен (Бельгия, 3) – Чхун Хён (Южная Корея, SR) – 6:2, 6:2

В полуфинале Новак Джокович встретится с Давидом Гоффенном, а Райли Опелка сразится с Джоном Миллманом.


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