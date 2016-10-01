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Пекин. Свитолина проиграла Бертенс в 1/4 финала
Пекин. Свитолина проиграла Бертенс в 1/4 финалаЭлина Свитолина. Фото j48tennis.net

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Третья ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина (3) потерпела поражение от 27-летней голландки Кики Бертенс (8), занимающей в мировом рейтинге восьмое место. Поединок продолжался 1 час 44 минуты и завершился в пользу голландки со счетом 7:6(6), 6:2.

Свитолина реализовала один брейк-пойнт из пяти возможных, Бертенс – три из семи. Элина один раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а Кики выполнила пять эйсов и совершила шесть двойных. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.

В полуфинале Бертенс сразится с австралийкой Эшли Барти (1). В их противостоянии лидирует австралийка – 4:0.

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ $8,285,274. 60 участниц. 
1/4 финала
Кики Бертенс (Нидерланды 8) – Элина Свитолина (Украина, 3) – 7:6(6), 6:2
Эшли Барти (Австраия, 1) – Петра Квитова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:3
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