Пекин. Барти обыграла Квитову и стала первой полуфиналисткой

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Первая ракетка мира, 23-летняя австралийка(1) в трех сетах переиграла седьмую ракетку мира, 29-летнюю чешку(7) со счетом 4:6, 6:4, 6:3.Матч продолжался 2 часа 8 минут. Барти сделала три брейка и упустила две своих подачи. На счету Эшли девять эйсов и восемь двойных ошибок, а Квитова пять раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается чешка – 4:2.Барти в полуфинале встретится с сильнейшей в противостоянии Кики Бертенс (Нидерланды 8) – Элина Свитолина (Украина, 3).