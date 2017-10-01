Пекин. Ястремская и Остапенко в паре вышли в полуфинал

В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $ 8,285,274 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Украинка Даяна Ястремская (№172 парного рейтинга WTA) и Елена Остапенко (27) из Латвии вышли в полуфинал после уверенной победы над восьмыми сеяными американкой Николь Меликар (18) и чешкой Кветой Пешке (18) со счетом 6:2, 6:2.



Матч продолжался 1 час. За єто время Ястремская и Остапенко сделали пять брейков из девяти возможных, Меликар и Пешке – один из пяти. Победительницы выполнили четыре эйса и допустили шесть двойных ошибок, а их соперницы ни разу не подали навылет и совершили семь двойных.



За путевку в финал турнира Ястремская и Остапенко сразятся с сестрами Каролиной (149) и Кристиной (91) Плишковыми из Чехии.

