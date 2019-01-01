Пекин. Барти и Квитова поспорят за место в полуфинале

Петра Квитова. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ $8,285,274. 60 участниц.

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 23-летняя австралийка(1) одержала волевую победу над 25-летней китаянкой, занимабшей в рейтинге WTA 29-е место, со счетом 6:3, 6:7(5), 6:2.За 2 часа 32 минуты, проведенные на корте, Барти реализовала три брейк-пойнта из 14-ти и отыграла все пять брейк-пойнтов, имевшихся у Сайсай. На счету Эшли шесть эйсов и три двойные ошибки, а китаянка один раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Это была пятая победа австралийки в пяти встречах с китаянкой.За выход в полуфинал турнира Барти предстоит поспорить с седьмой ракеткой мира, 29-летней чешкой(7), которая победила(9) из Швейцарии со счетом 6:3, 6:3.В личном противостоянии Барти и Квитовой впереди чешка 4:1.Эшли Барти (Австралия, 1) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:3, 6:7(5), 6:2Петра Квитова (Чехия, 7) – Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – 6:3, 6:3