Пекин. Свитолина в трех сетах одолела Кенин и вышла в 1/4 финала

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ $8,285,274. 60 участниц.

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под третьим номером, в трех партиях сломила сопротивление 20-летней американки(15), занимающей в мировом рейтинге 16-е место, со счетом 6:3, 6:7(8), 6:3.Матч продолжался 2 часа 29 минут. Свитолина сделала три брейка из шести возможных и не удержала одну свою подачу. Элина выполнила 13 эйсов и допустила три двойные ошибки, а Кенин один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Благодаря победе украинка сравняла счет по личным встречам с американкой – 2:2.За выход в полуфинал турнира Свитолина сразится с восьмой ракеткой мира, 27-летней голландкой Кики Бертенс, которая победила словенку Полону Херцог – 7:6(6), 2:6, 6:3.На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Бертенс минимальное преимущество у украинки – 2:1.Элина Свитолина (Украина, 3) – Софья Кенин (США, 15) – 6:3, 6:7(8), 6:3Кики Бертенс (Нидерланды 8) – Полона Херцог (Словения) – 7:6(6), 2:6, 6:3