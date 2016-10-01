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Пекин. Свитолина в трех сетах одолела Кенин и вышла в 1/4 финала
Пекин. Свитолина в трех сетах одолела Кенин и вышла в 1/4 финалаЭлина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Третья ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, в трех партиях сломила сопротивление 20-летней американки Софьи Кенин (15), занимающей в мировом рейтинге 16-е место, со счетом 6:3, 6:7(8), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 29 минут. Свитолина сделала три брейка из шести возможных и не удержала одну свою подачу. Элина выполнила 13 эйсов и допустила три  двойные ошибки, а Кенин один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Благодаря победе украинка сравняла счет по личным встречам с американкой – 2:2.

За выход в полуфинал турнира Свитолина сразится с восьмой ракеткой мира, 27-летней голландкой Кики Бертенс, которая победила словенку Полону Херцог – 7:6(6), 2:6, 6:3. 

На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Бертенс минимальное преимущество у украинки – 2:1.

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ $8,285,274. 60 участниц.
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 3) – Софья Кенин (США, 15) – 6:3, 6:7(8), 6:3
Кики Бертенс (Нидерланды 8) – Полона Херцог (Словения) – 7:6(6), 2:6, 6:3

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