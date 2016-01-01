Пекин. Ястремская и Остапенко в паре обыграли первых сеяных и вышли в 1/4 финала

В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $ 8,285,274 в парном разряде проходят матчи второго круга.



Украинка Даяна Ястремская (№172 парного рейтинга WTA) и Елена Остапенко (27) из Латвии вышли в четвертьфинал после победы над первой парой турнира чешкой Барборой Стрыковой (1) и Се Су Вей (6) из Тайваня со счетом 6:4, 6:4.



Матч продолжался 1 час 16 минут. Ястремская и Остапенко взяли три подачи соперниц и не удержали одну свою. Эйсов в матче не было, при этом Даяна и Елена допустили четыре двойные ошибки, а их соперницы на подаче не ошибались.



За выход в полуфинал турнира Ястремская и Остапенко поспорят с восьмыми сеяными - американкой Николь Меликар (18) и чешкой Кветой Пешке (18).

