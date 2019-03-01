Пекин. Андрееску и Брэйди встретятся в 1/4 финала

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ $8,285,274. 60 участниц.



В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Шестая ракетка мира, 19-летняя канадка(5) обыграла в двух партиях 23-летнюю бельгийку, занимающую в рейтинге WTA 23-е место, со счетом 6:3, 7:6(5).За 1 час 55 минут, проведенные на корте, Андрееску сделала пять брейков и не удержала четыре своих подачи. На подаче соперницы допустили по семь двойных ошибок, при этом Бьянка выполнила один эйс, а Элисе ни разу не подала навылет. Это была вторая победа канадки в двух встречах с бельгийкой.За выход в полуфинал соревнований Андрееску сыграет против американки(Q), которая выбила из борьбы свою соотечественницу(11) – 2:6, 6:4, 6:4.Бьянка Андрееску (Канада, 5) - Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 7:6(5)Дженнифер Брэйди (США, Q) – Мэдисон Кис (США, 11) – 2:6, 6:4, 6:4