Токио. Джокович стал участником 1/4 финала и другие результаты

Теннис. ATP500- Rakuten Japan Open Tennis Championships. Токио (Япония). Хард. Призовой фонд $1,895,290. 32 участника.

В Токио (Япония) на турнира ATP категории ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships с призовым фондом $1 895 290 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) взял верх над обладателем wild card 35-летним японцем, занимающим в рейтинге ATP 133-е место, со счетом 6:3, 7:5.Матч продолжался 1 час 34 минуты. Джокович выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. На счету Новака десять эйсов и две двойные ошибки, а Соеда три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Ранее Джокович и Соеда не встречались.В четвертьфинале соперником Джоковича будет француз(5), который разгромил японца(LD) – 6:1, 6:2.Новак Джокович (Сербия, 1) – Го Соеда (Япония, WC) – 6:3, 7:5Люка Пуи (Франция, 5) - Йосихито Нисиока (Япония, LD) – 6:1, 6:2Райлли Опелка (США) – Жиль Симон (Франция) – 7:6(4), 7:6(2)Ясутака Утияма (Япония, Q) – Раду Албот (Молдова) – 6:7(2), 6:3, 6:4