Токио. Победы Джоковича и Шаповалоа, поражения Чорича и Пэра: обзор матчей первого круга (Видео)

В Токио (Япония) на турнире ATP категории ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships с призовым фондом $1,895,290 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Серб(1) победил прошедшего через квалификацию 20-летнего австралийца, занимающего в рейтинге ATP 94-ю строчку, со счетом 6:4, 6:2.Японец(WC), занимающий в мировом рейтинге 127-е место, нанес поражение 14-й ракетке мира хорвату(2) со счетом 6:4, 4:6, 7:6(5).Прошедший через квалификацию японец, занимающий в рейтинге ATP 136-е место, обыграл 23-ю ракетку мира француза( 4) – 6:2, 6:2.32-я ракетка мира, 20-летний канадецстартовал с победы над своим ровесником из Сербии, занимающим в рейтинге ATP 51-е место– 6:4, 6:4.