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Пекин. Тим, Циципас и Маррей стартовали с побед, Монфис и Гаске потерпели поражения
В Пекине (Китай) на турнира ATP категории ATP500 - China Open  с призовым фондом  $3 515 225 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Седьмая ракетка мира, 21-летней представитель Греции Стефанос Циципас, посеянный под третьим номером, в трех партиях переиграл 29-летнего серба Душана Лайовича, занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом  4:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа. Циципас реализовал три брейк-пойнта из семи имевшихся, Лайович – два из трех. Соперники выполнили по пять эйсов, при этом Стефанос пять раз ошибся на подаче, а Душан – дважды. Благодаря победе грек сравнял счет по личным встречам с Лайовичем – 1:1.

За выход в 1/4 финала Циципас сыграет против действующего чемпиона турнира, Николоза Басилашвили из Грузии, который победил аргентинца Гидо Пелью - 6:4, 7:6(3).

В личном противостоянии Циципаса и Басилашвили минимальное преимущество у грека – 1:0.

Теннис. ATP500-  China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ $3,515,225. 32 участника. 
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 3)  - Душан Лайович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:4
Николоз Басилашвили (Грузия) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:4, 7:6(3)
Энди Маррей (Великобритания, SR) – Маттео Беррттини (Италия, 8) - 7:6(2), 7:6(7)
Кэмерон Норри (Великобритания, Q) -  Кристьян Гарин (Чили) – 7:6, 1:0 Rt
Доминик Тим (Австрия, 1) – Ришар Гаске (Франция) – 6:4, 6:1
Джон Иснер (США) – Гаэль Монфис (Франция, 7) – 6:4, 6:7(5), 3:3
Сэм Куэрри (США) – 7:6, 4:6 - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 5) – 7:6, 4:1 Rt
Фабио Фоньини (Италия, 6) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:4, 4:6, 7:6(6)
Феликс Оже-Альясим (Канада) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания, SE) – 6:3. 6:4
Диего Шварцман (Аргентина) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:4, 3:6, 6:3
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