Токио. Джокович стартовал с победы и другие результаты

Теннис. ATP500- Rakuten Japan Open Tennis Championships. Токио (Япония). Хард. Призовой фонд $1 895 290. 32 участника.

В Токио (Япония) на турнира ATP категории ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships с призовым фондом $1,895,290 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) победил прошедшего через квалификацию 20-летнего австралийца, занимающего в рейтинге ATP 94-ю строчку, со счетом 6:4, 6:2.Матч длился 1 час 29 минут. Джокович сделал три брейка из 12-ти возможных и не позволил Попырину заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Новака семь эйсов и две двойные ошибки против восьми эйсов и пяти двойных у австралийца. Ранее теннисисты не встречались.Следующим соперником Новака Джоковича будет обладатель wild card, японец Го Соеда, который одержал волевую победу над немцем Яном-Леннарлом Штруффом - 4:6, 7:6(4), 6:3.Ранее Джокович и Соеда не встречались.Новак Джокович (Сербия, 1) – Алексей Попырин (Австралия, Q) – 6:4, 6:2Го Соеда (Япония, WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 7:6(4), 6:3Райлли Опелка (США) – Тейлор Фритц (США, 7) – 6:3, 6:4Ясутака Утияма (Япония, Q) – Бенуа Пэр (Франция, 4) – 6:2, 6:2Таро Дэниэл (Япония, WC) – Борна Чорич (Хорватия, 2) – 6:4, 4:6, 7:6(5)Жиль Симон (Франция) – Пабло Андухар (Испания, Q) – 6:4, 6:0Раду Албот (Молдова) – Филипп Краинович (Сербия) – 6:3, 7:5Джордан Томпсон (Австралия) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) – 6:3, 3:6, 6:3Денис Шаповалов (Канада) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:4, 6:4