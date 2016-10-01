Пекин. Возняцки и Квитова вышли в 1/8 финала, Кербер покидает турнир

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Действующая чемпионка турнира, 19-я ракетка мира 29-летняя датчанка Каролин Возняцки (16) уверенно обыграла прошедшую через квалификацию 29-летнюю американку Кристину Макхэйл, занимающую в рейтинге WTA 90-ю позицию, со счетом 6:4, 6:0.



За 1 час 23 минуты игрового времени Возняцки выиграла пять геймов на подаче Макхэйл и проиграла один на своей. Соперницы выполнили по три эйса, при этом Каролин дважды ошиблась на подаче, а Кристина – четыре раза. Теперь в их противостоянии датчанка лидирует со счетом 5:2.



В 1/8 финала Возняцки встретится с чешкой Катержиной Синяковой, которая победила Елену Остапенко (WC) из Латвии – 6:2, 6:1.



Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ $8,285,274. 60 участниц.

Второй круг

Каролин Возняцки (Дания, 16) – Кристина Макхэйл (США, Q) – 6:4, 6:0

Петра Квитова (Чехия. 7) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 6:4

Полона Херцог (Словения) – Анжелика Кербер (Германия, 10) – 6:4, 6:2

