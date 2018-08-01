Пекин. Арина Соболенко зачехлила ракетку во втором круге



В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



14-я ракетка мира, 21-летняя белоруска Арина Соболенко (12) потерпела поражение от 22-летней россиянки Дарьи Касаткиной, занимающей в мировом рейтинге 45-е место. Поединок продолжался 1 час 53 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 6:4, 7:6(5).



На счету Соболенко три брейка из семи возможных, восемь эйсов и девять двойных ошибок. Касаткина сделала четыре брейка, ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.



Следующей соперницей Касаткиной будет ее соотечественница Екатерина Александрова, которая -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.14-я ракетка мира, 21-летняя белоруска(12) потерпела поражение от 22-летней россиянки, занимающей в мировом рейтинге 45-е место. Поединок продолжался 1 час 53 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 6:4, 7:6(5).На счету Соболенко три брейка из семи возможных, восемь эйсов и девять двойных ошибок. Касаткина сделала четыре брейка, ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Следующей соперницей Касаткиной будет ее соотечественница Екатерина Александрова, которая обыграла румынку Симону Халеп.