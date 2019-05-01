Пекин. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс проиграли в первом раунде

В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $ 8,285,274 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Надежда Киченок (№38 парного рейтинга WTA) и ее напарница fмериканка Эбигейл Спирс (32) проиграли пятым сеяным немке Анне-Лене Гренефельд (14) и голландке Деми Схурс (12) со счетом 1:6, 4:6.

Матч длился 1 час 5 минут. Киченок и Спирс реализовали один брейк-пойнт из четырех возможных, выполнили три подачи навылет и допустили две двойные ошибки. Гренефельд и Схурс сделали пять брейков, один эйс и совершили восемь двойных ошибок.



За выход в третий раунд соревнований Гренефельд и Схурс поспорят или с парой Вероника Кудерметова / Александра Саснович (Россия / Беларусь), или с дуэтом Екатерина Александрова / Катержина Синякова (Россия / Чехия).

