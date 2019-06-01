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Пекин. Ястремская и Остапенко в паре стартовали с победы
В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $ 8,285,274 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Даяна Ястремская (№172 парного рейтинга WTA) и Елена Остапенко (27) из Латвии вышли во второй раунд после победы над американкой Ваней Кинг (76) и румынкой Моникой Никулеску (43) со счетом 6:4, 2:6, 10:4.
За 1 час 32инуты игрового времени Ястремская и Остапенко сделали пять брейков, три эйса и допустили четыре двойные ошибки. На счету Кинг и Никулеску шесть брейков и две двойные ошибки при отсутствии эйсов.

Во втором круге Ястремская и Остапенко сыграют с первой парой турнира чешкой Барборой Стрыковой (1) и Се Су Вей (6) из Тайваня.
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