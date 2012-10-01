Пекин. Бенчич в трех сетах одолела Винус Уильямс

Белинда Бенчич. Фото: j48tennis.net

В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $ 8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Десятая ракетка мира, 22-летняя швейцарка, посеянная под девятым номером одержала волевую победу над 39-летней американкой, занимающей в мировом рейтинге 59-е место, со счетом 3:6, 6:3, 7:5.Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. У соперниц было по девять брейк-пойнтов, из которых Белинда реализовала четыре, а Уильямс – три. На счету Белинды три эйса и шесть двойных ошибок, а Винус два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии продолжает лидировать американка – 4:2.В третьем круге Бенчич сыграет с сильнейшей в матче Кристина Младенович (Франция) – Петра Квитова (Чехия).