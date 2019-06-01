Пекин. Андрееску - Саснович: обзор матча первого круга (Видео)

Шестая ракетка мира,19-летняя канадка Бьянка Андееску, посеянная под пятым номером, в матче первого круга на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open в Пекине (Китай) переиграла в трех партиях 25-летнюю белоруску Александру Саснович, занимающую в рейтинге WTA 60-ю позицию, со счетом 6:2, 2:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.

Во втором круге соперницей Андрееску будет бельгийка Элисе Мертенс.



