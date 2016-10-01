Пекин. Халеп проиграла Александровой: обзор матча второго круга (Видео)

Симона Халеп, посеянная под шестым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open в Пекине (Китай) потерпела поражение от 24-летней россиянки Екатерины Александровой, занимающей в рейтинге WTA 38-е место, со счетом

За место в 1/4 финала Александрова сыграет или с белоруской Ариной Соболенко (12), или с соотечественницей Дарьей Касаткиной.



Пятая ракетка мира, 28-летняя румынка, посеянная под шестым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open в Пекине (Китай) потерпела поражение от 24-летней россиянки, занимающей в рейтинге WTA 38-е место, со счетом 2:6. 3:6 . Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.За место в 1/4 финала Александрова сыграет или с белоруской Ариной Соболенко (12), или с соотечественницей Дарьей Касаткиной.