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Пекин. Халеп проиграла Александровой: обзор матча второго круга (Видео)
Пятая ракетка мира, 28-летняя румынка Симона Халеп, посеянная под шестым номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open в Пекине (Китай) потерпела поражение от 24-летней россиянки Екатерины Александровой, занимающей в рейтинге WTA 38-е место, со счетом 2:6. 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.
За место в 1/4 финала Александрова сыграет или с белоруской Ариной Соболенко (12), или с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

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