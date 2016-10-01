Пекин. Свитолина – Севастова: обзор матча первого круга (Видео)

Элина Свитолина (3) в матче первого круга на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open в Пекине (Китай) в трех сетах обыграла 29-летнюю Анастасию Севастову из Латвии, занимающую в рейтинге WTA 19-е место, со счетом

Во втором круге Свитолина встретится с китаянкой Ван Яфань.

Третья ракетка мира, 25-летняя украинка(3) в матче первого круга на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open в Пекине (Китай) в трех сетах обыграла 29-летнююиз Латвии, занимающую в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 6:7(4), 6:1, 6:2 . Матч длился 2 часа 4 минуты.Во втором круге Свитолина встретится с китаянкой Ван Яфань.