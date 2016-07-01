Пекин. Бондаренко и Крунич в паре остановились в первом раунде

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Катерина Бондаренко со своей напарницей Александрой Крунич (37) из Хорватии уступили испанке Марии Хосе Мартинес Санчес (28) и хорватке Дарье Юрак (34). Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился в пользу испанки с хорваткой со счетом 7:5, 3:6, 10:8.



По ходу встречи пары реализовали по пять брейк-пойнтов из восьми возможных, по разу подали навылет, при этом Катерина и Александра совершили четыре двойные ошибки, а их соперницы – одну.



За выход в 1/4 финала Мартинес Санчес и Юрак сыграют с четвертой парой турнира – канадкой Габриэлой Дабровски (8) и китаянкой Сю Ифань (8).



