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Пекин. Людмила Киченок и Кравчик потерпели поражение на старте
В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Людмила Киченок (№36 WTA в парном разряде) со своей напарницей, американкой Дезире Кравчик (41) проиграли чешской паре, сестрам Каролине (152) и Кристине (93) Плишковым. Матч продолжался 1 час 4 минуты и завершился в пользу чешек со счетом 6:4, 6:2.

Киченок и Кравчик сделали два брейка из семи возможных, Плишковы – пять из 12-ти. На подаче обе пары допустили по две двойные ошибки, при этом Людмитоа и Дезире выполнили два эйса, а Каролина и Кристина – пять.

За выход в 1/4 финала сестры Плишковы поспорят с седьмыми сеяными – автралийкой Самантой Стосур (17) и Чжан Шуай (13) из Китая.
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