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Пекин. Свитолина в трех сетах победила Севастову
Пекин. Свитолина в трех сетах обыграла СевастовуЭлина Свитолина. Фото:j48tennis.net
В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Третья ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина (3) в трех сетах обыграла 29-летнюю Анастасию Севастову из Латвии, занимающую в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 6:7(4), 6:1, 6:2.

За 2 часа 4 минуты игрового времени Свитолина реализовада семь брейк-пойнтов из 12-ти возможных, Севастова – три из семи. Элина два раза подала навылет и совершила пять двойных ошибок, а Анастасия выполнила три эйса и избежала ошибок на подаче. После этой победы украинка стала лидероv их личного противостояния – 2:1.

Во втором круге Свитолина встретится с китаянкой Ван Яфань, которая была сильнее своей соотечественницы Синьюй Ван – 6:1, 6:2.

Ранее Свитолина и Ван Яфань встречались один раз, в этом году в Майами, и тогда в двух сетах победила китаянка.

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай).  Хард. Призовой фонд $8,285,274. 60 участниц. 
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 3) – Анастасия Севастова (Латвия) - 6:7(4), 6:1, 6:2
Ван Яфань (Китай) – Синьюй Ван (Китай, WC) – 6:1, 6:2


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