Пекин. Свитолина в трех сетах победила Севастову

Элина Свитолина. Фото:j48tennis.net

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $8,285,274. 60 участниц.

В Пекине (Китай) на турнире WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Третья ракетка мира, 25-летняя украинка(3) в трех сетах обыграла 29-летнююиз Латвии, занимающую в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 6:7(4), 6:1, 6:2.За 2 часа 4 минуты игрового времени Свитолина реализовада семь брейк-пойнтов из 12-ти возможных, Севастова – три из семи. Элина два раза подала навылет и совершила пять двойных ошибок, а Анастасия выполнила три эйса и избежала ошибок на подаче. После этой победы украинка стала лидероv их личного противостояния – 2:1.Во втором круге Свитолина встретится с китаянкой, которая была сильнее своей соотечественницы– 6:1, 6:2.Ранее Свитолина и Ван Яфань встречались один раз, в этом году в Майами, и тогда в двух сетах победила китаянка.Элина Свитолина (Украина, 3) – Анастасия Севастова (Латвия) - 6:7(4), 6:1, 6:2Ван Яфань (Китай) – Синьюй Ван (Китай, WC) – 6:1, 6:2