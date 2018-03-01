На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Пекин. Осака, Халеп и Винус Уильямс стартовали с побед и другие результаты
Пекин. Осака, Халеп и Винус Уильямс стартовали с побед и другие результатыНаоми Осака. Фото: j48tennis.net

В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open  с призовым фондом      $ 8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Четвертая ракетка мира, 21-летняя японка Наоми Осака (4) вышла во второй круг после победы над 25-летней американкой Джессикой Пегулой, занимающей в рейтинге WTA 76-е место, со счетом 6:3, 7:6(5).

Теннисистки играли 1 час 31 минуту. По ходу встречи у теннисисток было по четыре брейк-пойнта, из которых Осака реализовала  три, а Пегула – два. Наоми выполнила восемь эйсов и допустила две двойные ошибки, а Джессика ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

Следующей соперницей Наоми Осаки будет немка Андреа Петкович (Q), которая не пустила во второй круг швейцарку Хиль Белен Тайхман – 7:6(4), 6:3.

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ Premier Mandatory- China Open. 60 участниц. 
Первый круг
Наоми Осака (Япония, 4) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 7:6(5)
Андреа Петкович (Германия, Q) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария, LD) – 7:6(4), 6:3
Симона Халеп (Румыния, 6) – Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – 6:1, 6:1
Винус Уильямс (США) – Барбора Стрыкова (Чехия) – 6:3, 4:6, 7:5
Кристина Младенович (Франция) – Даниэль Коллинз (США) – 6:3, 6:2
Кристина Макхэйл (США, Q) – Светлана Кузнецова (Россия, WC) – 6:0, 1:6, 6:3
Юлия Путинцева (Казахстан) – Анна Блинкова (Россия, Q) – 6:0, 6:1
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Пекин. Осака и Севастова встретятся в полуфинале
Пекин. Севастова не пустила Осаку в финал
Осака стартовала с победы на «Премьере» в Японии и другие результаты
Майами. Наоми Осака зачехлила ракетку в третьем круге
Рим. Наоми Осака стартовала с победы над Доминикой Цибулковой
Индиан-Уэллс. Наоми Осака разгромила первую ракетку мира Симону Халеп и вышла в финал
Наоми Осака и Анастасия Павлюченкова разыграют титул на «Премьере» в Осаке
Индиан-Уэллс. Осака и Бенчич встретятся в 1/8 финала
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Пекин. Свитолина – Севастова: обзор матча первого круга (Видео)
Пекин. Бондаренко и Крунич в паре остановились в первом раунде
Пекин. Людмила Киченок и Кравчик потерпели поражение на старте
Пекин. Свитолина в трех сетах победила Севастову
Пекин. Осака, Халеп и Винус Уильямс стартовали с побед и другие результаты

Последние новости спорта

20:34

Датчанин Педерсен – чемпион мира в групповой гонке (+Видео) 77 | Велоспорт

19:52

Портер: Ключевым моментом боя со Спенсом стал нокдаун 92 | Бокс

19:30

Феттель ослушался Ferrari в Сочи. Бинотто признал его правоту 83 | Формула-1

19:22

Феттель о противоборстве с Леклером: Был уверен, что мы договорились 79 | Формула-1

18:50

Пекин. Свитолина – Севастова: обзор матча первого круга (Видео) 122 | Теннис / Видео

17:52

Голландка ван Флютен – чемпионка мира в групповой гонке; Ольга Шекель – 55-я 102 | Велоспорт

17:15

УХЛ. 5-й тур. «Белый Барс» одержал вторую победу в сезоне 97 | Хоккей

16:35

Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при России, у Mercedes победный дубль (+Видео) 190 | Формула-1 / Главные новости спорта

15:26

Пекин. Бондаренко и Крунич в паре остановились в первом раунде 115 | Теннис

14:58

Пекин. Людмила Киченок и Кравчик потерпели поражение на старте 117 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Пекин. Свитолина – Севастова: обзор матча первого круга (Видео)

Спенс победил Портера и объединил титулы IBF и WBC (+Видео)

Бегун из Гвинеи-Бисау помог сопернику добраться до финиша (+Видео)

Ухань. Квитова проиграла Риске: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Ухань. Соболенко - Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Ухань. Свитолина - Риске: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Ухань. Ястремская - Квитова: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при России, у Mercedes победный дубль (+Видео)
Волейбол. ЧЕ-2019 (муж). Сборная Польши завоевала бронзу, обыграв Францию
Украинцы выиграли золото и серебро на ЧЕ в стрельбе из пистолета центрального боя на 25 м
Ухань. Ястремская не пустила в 1/4 финала вторую ракетку мира Плишкову
Ухань. Свитолина обыграла Кузнецову и вышла в 1/4 финала


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (525)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги