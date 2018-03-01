Пекин. Осака, Халеп и Винус Уильямс стартовали с побед и другие результаты

Наоми Осака. Фото: j48tennis.net

еннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ Premier Mandatory- China Open. 60 участниц.

В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $ 8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Четвертая ракетка мира, 21-летняя японка(4) вышла во второй круг после победы над 25-летней американкой, занимающей в рейтинге WTA 76-е место, со счетом 6:3, 7:6(5).Теннисистки играли 1 час 31 минуту. По ходу встречи у теннисисток было по четыре брейк-пойнта, из которых Осака реализовала три, а Пегула – два. Наоми выполнила восемь эйсов и допустила две двойные ошибки, а Джессика ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Следующей соперницей Наоми Осаки будет немка(Q), которая не пустила во второй круг швейцарку– 7:6(4), 6:3.Наоми Осака (Япония, 4) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 7:6(5)Андреа Петкович (Германия, Q) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария, LD) – 7:6(4), 6:3Симона Халеп (Румыния, 6) – Ребекка Петерсон (Швеция, Q) – 6:1, 6:1Винус Уильямс (США) – Барбора Стрыкова (Чехия) – 6:3, 4:6, 7:5Кристина Младенович (Франция) – Даниэль Коллинз (США) – 6:3, 6:2Кристина Макхэйл (США, Q) – Светлана Кузнецова (Россия, WC) – 6:0, 1:6, 6:3Юлия Путинцева (Казахстан) – Анна Блинкова (Россия, Q) – 6:0, 6:1