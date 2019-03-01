Пекин. Ястремская отдала два гейма Гарсии и вышла во второй круг

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ Premier Mandatory- China Open. 60 участниц.

В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $ 8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.27-я ракетка мира, 19-летняя украинкастартовала с разгромной победы над 25-летней француженкой, занимающей в рейтинге WTA 30-е место, со счетом 6:1, 6:1.Теннисистки провели на корте 54 минуты. Ястремская реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, Гарсия – один из трех. Даяна выполнила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок, а Каролин два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была вторая победа украинки в двух встречах с француженкой.Во втором круге Ястремской предстоит сразиться с голландкой(8), которая победила хорватку- 3:6, 6:1, 7:6(3).Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 6:1Кики Бертенс (Нидерланды, 8) – Донна Векич (Хорватия) – 3:6, 6:1, 7:6(3)