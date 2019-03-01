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Пекин. Ястремская отдала два гейма Гарсии и вышла во второй круг
Пекин. Ястремская отдала два гейма Гарсии и вышла во второй кругДаяна Ястремская. Фото: j48tennis.net
В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $ 8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

27-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская стартовала с разгромной победы над 25-летней француженкой Каролин Гарсией, занимающей в рейтинге WTA 30-е место, со счетом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 54 минуты. Ястремская реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми, Гарсия – один из трех. Даяна выполнила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок, а Каролин два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была вторая победа украинки в двух встречах с француженкой.

Во втором круге Ястремской предстоит сразиться с голландкой Кики Бертенс (8), которая победила хорватку Донну Векич - 3:6, 6:1, 7:6(3).

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ Premier Mandatory- China Open. 60 участниц. 
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:1, 6:1
Кики Бертенс (Нидерланды, 8) – Донна Векич (Хорватия) – 3:6, 6:1, 7:6(3)
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