Пекин. Остапенко нанесла поражение второй ракетке мира Плишковой и другие результаты

В Пекине (Китай) на турнира WTA категории Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



22-летняя Елена Остапенко из Латвии, занимающая в рейтинге WTA 74-е место, нанесла поражение второй ракетке мира, 27-летней чешке Каролине Плишковой (2) со счетом 7:5, 3:6, 7:5.



За 2 часа 26 минут теннисистки взяли по шесть подач друг друга и выполнили по десять эйсов, при этом Остапенко совершила 25 двойных ошибок, а Плишкова – семь. В их личном противостоянии минимальное преимущество остается у чешки – 3:2.



Во втором круге турнира соперницей Остапенко будет еще одна чешка – Катержина Синякова, которая уверенно победила китаянку Сиюй Ван – 6:2. 6:2.



Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $ Premier Mandatory- China Open. 60 участниц.

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия, WC) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 7:5, 3:6, 7:5

Катержина Синякова (Чехия) – Сиюй Ван (Китай) – 6:2, 6:2

Кики Бертенс (Нидерланды, 8) – Донна Векич (Хорватия) – 3:6, 6:1, 7:6(3)

Белинла Бенчич (Швейцария, 9) – Се Су Вей (Тайвань)7:5, 6:2

Чжэн Сайсай (Китай) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 4:6, 6:3, 7:6(5)

Полона Харцог (Словения) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:7(4), 7:6(5), 6:4