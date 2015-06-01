Элисон Ван Эйтванк стала чемпионкой турнира WTA в Ташкенте

Элисон Ван Эйтванк Фото: j48tennis.net

В Ташкенте (Узбекистан) на турнира WTA категории International - Tashkent Open с призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде прошел финальный матч.61-я ракетка мира, 25-летняя бельгийка(3) одержала победу над 29-летней румынкой, занимающей в рейтинге WTA 96-е место, со счетом 6:2, 4:6, 6:4.За 2 часа 24 минуты, проведенные на корте, Ван Эйтванк выиграла четыре гейма на подаче Кырсти и проиграла два на своей. На подаче соперницы допустили по три двойные ошибки, при этом Элисон четыре раза подала навылет, а Сорана – три. Это была первая победа бельгийки в трех встречах с румынкой.Титул, завоёванный на турнире Tashkent Open, стал для ван Эйтванк четвёртым в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.