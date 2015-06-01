На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Элисон Ван Эйтванк стала чемпионкой турнира WTA в Ташкенте
Элисон Ван Эйтванк стала чемпионкой турнира WTA в ТашкентеЭлисон Ван Эйтванк Фото: j48tennis.net
В Ташкенте (Узбекистан) на турнира WTA категории International - Tashkent Open с призовым фондом $ 250,000 в одиночном разряде прошел финальный матч.

61-я ракетка мира, 25-летняя бельгийка Элисон Ван Эйтванк (3) одержала победу над 29-летней румынкой Сораной Кырстей, занимающей в рейтинге WTA 96-е место, со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

За 2 часа 24 минуты, проведенные на корте, Ван Эйтванк выиграла четыре гейма на подаче Кырсти и проиграла два на своей. На подаче соперницы допустили по три двойные ошибки, при этом Элисон четыре раза подала навылет, а Сорана – три. Это была первая победа бельгийки в трех встречах с румынкой.

Титул, завоёванный на турнире Tashkent Open, стал для ван Эйтванк четвёртым в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ташкент. Завацкая не прошла в финал, проиграв Кырсте
Ташкент. Завацкая отдала два гейма сопернице и вышла в полуфинал
Будапешт. Козлова уступила в 1/4 финала первой сеяной Ван Эйтванк
US Open. Леся Цуренко вышла во второй круг
Мальорка. Катерина Козлова зачехлила ракетку в первом круге
Кристина Плишкова выиграла турнир WTA в Ташкенте
Уимблдон. Кузнецова нанесла поражение Возняцки
«Ролан Гаррос». Бачински обыграла Ван Эйтванк и стала соперницей Серены Уильямс
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Пекин. Остапенко нанесла поражение второй ракетке мира Плишковой и другие результаты
Элисон Ван Эйтванк стала чемпионкой турнира WTA в Ташкенте
Арина Соболенко защитила звание чемпионки на «Премьере» в Ухане
Даяна Ястремская рассталась со своим тренером
Орлеан. Стаховский не прошел в полуфинал

Последние новости спорта

23:44

УХЛ. 5-й тур. «Днепр» забросил 16 шайб МХК «Динамо» 39 | Хоккей

23:28

Легкая атлетика. ЧМ-2019. Голландка Сифан Хассан выиграла золото в беге на 10 000 метров 50 | Легкая атлетика

23:09

Легкая атлетика. ЧМ-2019. Ямаец Таджай Гэйл – чемпион мира в прыжках в длину 54 | Легкая атлетика

22:43

Легкая атлетика. ЧМ-2019. Американец Коулман – чемпион мира в беге на 100 м 66 | Легкая атлетика

21:49

Легкая атлетика. ЧМ-2019. Ирина Климец – пятая в метании молота 84 | Легкая атлетика

21:36

Волейбол. ЧЕ-2019 (муж). Сборная Польши завоевала бронзу, обыграв Францию 112 | Волейбол / Главные новости спорта

21:08

УХЛ. 5-й тур. «Кременчук» на выезде обыграл «Донбасс» 87 | Хоккей

16:34

Формула-1. Гран-при России. Леклер выиграл квалификацию 137 | Формула-1

16:18

Пекин. Остапенко нанесла поражение второй ракетке мира Плишковой и другие результаты 142 | Теннис

15:59

Александра Шафар: Если бы почувствовала боль на 35-м километре, разорвала бы колено в лохмотья, но добежала бы до финиша 188 | Легкая атлетика

Все новости

ВИДЕО

Бегун из Гвинеи-Бисау помог сопернику добраться до финиша (+Видео)

Ухань. Квитова проиграла Риске: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Ухань. Соболенко - Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Ухань. Свитолина - Риске: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Ухань. Ястремская - Квитова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Ухань. Соболенко - Рыбакина: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Ухань. Эшли Барти - Петра Мартич: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Волейбол. ЧЕ-2019 (муж). Сборная Польши завоевала бронзу, обыграв Францию
Украинцы выиграли золото и серебро на ЧЕ в стрельбе из пистолета центрального боя на 25 м
Ухань. Ястремская не пустила в 1/4 финала вторую ракетку мира Плишкову
Ухань. Свитолина обыграла Кузнецову и вышла в 1/4 финала
Костевич и Коростылев – серебряные призеры ЧЕ в миксте по стрельбе из пистолета на 25 м (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (505)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги