Арина Соболенко защитила звание чемпионки на «Премьере» в Ухане

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Легкая атлетика. ЧМ-2019. Американец Коулман – чемпион мира в беге на 100 м 66 | Легкая атлетика
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Волейбол. ЧЕ-2019 (муж). Сборная Польши завоевала бронзу, обыграв Францию 112 | Волейбол / Главные новости спорта
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