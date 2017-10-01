Арина Соболенко защитила звание чемпионки на «Премьере» в Ухане

Арина Соболенко. Фото: j48tennis.net

В Ухане (Китай) на турнире WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 состоялся финальный матч.14-я ракетка мира, 21-летняя белорускасломилв в трех сетах сопротивление 29-летней американки, занимающей в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 6:3, 3:6, 6:1.Поединок продолжался 1 час 54 минуты. Соболенко реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, Риске – два из пяти. Арина выполнила 18 эйсов и допустила четыре двойные ошибки, а Элисон два раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу белоруской теннисистки.Для Соболенко этот титул стал вторым в сезоне и четвертым в карьере, принеся ей 900 рейтинговых очков и $520,615 призовых.