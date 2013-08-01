Даяна Ястремская рассталась со своим тренером

Даяна Ястремская рассталась со своим тренером, бельгийцем Оливье Жёномом, с которым работала с сентября 2018 года. Об этом 19-летняя одесситка сообщила на своей странице в Facebook.



«Сегодня я хотела бы официально объявить о том, что завершила сотрудничество с Оливье Жёномом во время турнира в Осаке. Я хотела бы поблагодарить его за работу, вовлечённость и поддержку. Желаю ему успехов в будущем».



С бельгийцем Ястремская начала работать в сентябре прошлого года, занимаясь в академии Жюстин Энен. За этот год Даяна выиграла три титула WTA и на данный момент входит в топ-30 мирового рейтинга.



На этой неделе в Ухане в качестве тренера украинки был её отец Александр. Вчера Ястремская проиграла Петре Квитовой в четвертьфинале турнира.



На следующей неделе теннисистка выступит на турнире Premier Mandatory в Пекине.

