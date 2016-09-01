Орлеан. Стаховский не прошел в полуфинал

В Орлеане (Франция) на турнире ATP серии Challenger Tour - L’Open d’Orl?ans с призовым фондом 137,560 евро в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



149-я ракетка мира, 33-летний украинец Сергей Стаховский, потерпел поражение от 26-летнего француза Тристана Ламазина, занимающего в рейтинге ATP 263-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился в пользу француза со счетом 7:6(6), 6:4.



Стаховский сделал один брейк и упустил две своих подачи. На счету Сергей одиннадцать эйсов и три двойные ошибки, а Тристан пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



Стаховский завершил выступление в одиночном разряде, заработав 25 рейтинговых очков и 3 710 евро призовых.



В парном разряде Сергей вместе с испанцем Адрианом Менедесом-Масейрасом сыграют в 1/4 финала против дуэта из Монако - Ромейн Арнедо / Уго Нис.



