Ухань. Квитова проиграла Риске: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Матч продолжался 2 часа 5 минут.

В финале Риске предстоит сразиться с действующей чемпионкой турнира, белоруской



29-летняя американка Элисон Риске, занимающая в мировом рейтинге 35-е место, в 1/2 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) взяла верх над своей ровесницей из Чехии, седьмой ракеткой мира Петрой Квитовой со счетом 7:5, 7:5 Матч продолжался 2 часа 5 минут.В финале Риске предстоит сразиться с действующей чемпионкой турнира, белоруской Ариной Соболенко