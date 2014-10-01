Ухань. Риске стала финалисткой, обыграв Квитову

Элисон Риске. Фото j48tennis.net



29-летняя американка Элисон Риске, занимающая в мировом рейтинге 35-е место, взяла верх над своей ровесницей из Чехии, седьмой ракеткой мира Петрой Квитовой со счетом 7:5, 7:5.



За 2 часа 5 минут, проведенные на корте, Риске выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Соперницы допустили по две двойные ошибки, при этом Элисон выполнила два эйса, а Петра девять. После этой победы американка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.



В финале турнира Риске предстоит сразиться с действующей чемпионкой турнира, белоруской



Теннис. WTA Premier 5 - Wuhan Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд 2,828,000. 64 участницы.

1/2 финала

Элисон Риске (США) – Петра Квитова (Чехия, 5) – 7:5, 7:5 В Ухане (Китай) на турнире WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 состоялся второй полуфинальный матч.29-летняя американка, занимающая в мировом рейтинге 35-е место, взяла верх над своей ровесницей из Чехии, седьмой ракеткой мирасо счетом 7:5, 7:5.За 2 часа 5 минут, проведенные на корте, Риске выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Соперницы допустили по две двойные ошибки, при этом Элисон выполнила два эйса, а Петра девять. После этой победы американка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.В финале турнира Риске предстоит сразиться с действующей чемпионкой турнира, белоруской Ариной Соболенко (9). Ранее они встречались дважды и оба раза сильнее была белоруска.Элисон Риске (США) – Петра Квитова (Чехия, 5) – 7:5, 7:5