Ухань. Соболенко - Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Действующая чемпионка турнира, 21-летняя белоруска Арина Соболенко (9), занимающая в мировом рейтинге 14-е место, в 1/2 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке Эшли Барти (1) со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты.

Защиту титула Соболенко проведет против сильнейшей в матче Петра Квитова (Чехия, 5) – Элисон Риске (США).



