Ухань. Свитолина - Риске: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Элина Свитолина (3), в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) потерпела поражение от своей ровесницы из США Элисон Риске, занимающей в мировом рейтинге 35-е место. Поединок продолжался 1 час 24 минуты и завершился в пользу американки со счетом

За путевку в финал турнира Риске сразится с чешкой



Третья ракетка мира, 25-летняя украинка(3), в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) потерпела поражение от своей ровесницы из США, занимающей в мировом рейтинге 35-е место. Поединок продолжался 1 час 24 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:1, 6:3 За путевку в финал турнира Риске сразится с чешкой Петрой Квитовой