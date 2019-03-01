Ухань. Ястремская - Квитова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) проиграла седьмой ракетке мира, 29-летней чешке Петре Квитовой (5). Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился в пользу чешки со счетом

В полуфинале Квитова встретится с американкой



19-летняя украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) проиграла седьмой ракетке мира, 29-летней чешке(5). Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:2, 6:4 . Поединок продолжался 1 час 12 минут.В полуфинале Квитова встретится с американкой Элисон Риске