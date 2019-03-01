Ухань. Эшли Барти - Петра Мартич: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Эшли Барти (1) в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) сломила в трех партиях сопротивление 28-летней хорватки Петры Мартич, занимающей в рейтинге WTA 22-е место, со счетом

За выход в финал турнира Барти сыграет с белоруской



Первая ракетка мира, 23-летняя австралийка(1) в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) сломила в трех партиях сопротивление 28-летней хорватки, занимающей в рейтинге WTA 22-е место, со счетом 7:6(6), 3:6, 6:3 . Матч продолжался 2 часа 22 минуты.За выход в финал турнира Барти сыграет с белоруской Ариной Соболенко