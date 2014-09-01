Ухань. Свитолина зачехлила ракетку в 1/4 финала

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В Ухане (Китай) на турнире WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 завершились матчи 1/4 финала.



Третья ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина (3) потерпела поражение от своей ровесницы из США Элисон Риске, занимающей в мировом рейтинге 35-е место. Поединок продолжался 1 час 24 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:1, 6:3.



На счету Свитолиной один брейк из пяти возможных и один эйс при двух двойных ошибках. Риске сделала пять брейков, ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается украинка – 3:1.



За путевку в финал турнира Риске сразится с чешкой В Ухане (Китай) на турнире WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 завершились матчи 1/4 финала.Третья ракетка мира, 25-летняя украинка(3) потерпела поражение от своей ровесницы из США, занимающей в мировом рейтинге 35-е место. Поединок продолжался 1 час 24 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:1, 6:3.На счету Свитолиной один брейк из пяти возможных и один эйс при двух двойных ошибках. Риске сделала пять брейков, ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается украинка – 3:1.За путевку в финал турнира Риске сразится с чешкой Петрой Квитовой (5).