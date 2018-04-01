Ухань. Соболенко вышла в полуфинал на Барти

Арина Соболенко. Фото: j48tennis.net



14-я ракетка мира, 21-летняя белоруска Арина Соболенко (9) переиграла в трех партиях 20-летнюю Елену Рыбакину (WC) из Казахстана, занимающую в рейтинге WTA 50-е место, со счетом 6:3, 1:6, 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. Соболенко сделала три брейка и не удержала две своих подачи. На ее счету шесть эйсов и пять двойных ошибок против двух эйсов и семи двойных у Рыбакиной. Ранее теннисистки не встречались.



За выход в финал турнира Соболенко сразится с первой ракеткой мира, австралийкой В Ухане (Китай) на турнире WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи 1/4 финала.14-я ракетка мира, 21-летняя белоруска(9) переиграла в трех партиях 20-летнюю(WC) из Казахстана, занимающую в рейтинге WTA 50-е место, со счетом 6:3, 1:6, 6:1.Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. Соболенко сделала три брейка и не удержала две своих подачи. На ее счету шесть эйсов и пять двойных ошибок против двух эйсов и семи двойных у Рыбакиной. Ранее теннисистки не встречались.За выход в финал турнира Соболенко сразится с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти (1). В их личном противостянии ничья – 2:2.