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Ухань. Ястремская не прошла в полуфинал, уступив Квитовой
Ухань. Ястремская не прошла в полуфинал, уступив КвитовойДаяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи 1/4 финала 

19-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, проиграла седьмой ракетке мира, 29-летней чешке Петре Квитовой (5). Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:2, 6:4.

Ястремская реализовала один брейк-пойнт из трех возможных, Квитова – четыре из восьми. Даяна выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Петра три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

В полуфинале Квитова встретится или с украинкой Элиной Свитолиной (3), или с американкой Элисон Риске.
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