Ухань. Ястремская не прошла в полуфинал, уступив Квитовой

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи 1/4 финала19-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, проиграла седьмой ракетке мира, 29-летней чешке(5). Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:2, 6:4.Ястремская реализовала один брейк-пойнт из трех возможных, Квитова – четыре из восьми. Даяна выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Петра три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.В полуфинале Квитова встретится или с украинкой Элиной Свитолиной (3), или с американкой Элисон Риске.