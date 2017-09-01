Ухань. Эшли Барти стала первой полуфиналисткой

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи 1/4 финала.



Первая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти (1) сломила в трех партиях сопротивление 28-летней хорватки Петры Мартич, занимающей в рейтинге WTA 22-е место, со счетом 7:6(6), 3:6, 6:3.



Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. На подаче теннисистки совершили по четыре двойные ошибки, при этом Эшли выполнила семь эйсов, а Петра – десять. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.



Соперницей Барти в полуфинале станет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь, 9) - Елена Рыбакина (Казахстан, WC).



