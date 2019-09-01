Ухань. Даяна Ястремская – Каролина Плишкова: обзор матча третьего круга (Видео)

Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, в третьем круге турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) нанесла поражение второй ракетке мира, 27-летней чешке Каролине Плишковой (2) со счетом

За выход в 1/2 финала соперницей Ястремской будет чешка

19-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, в третьем круге турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) нанесла поражение второй ракетке мира, 27-летней чешке(2) со счетом 6:1, 6:4 . Матч длился 1 час 4 минуты.За выход в 1/2 финала соперницей Ястремской будет чешка Петра Квитова (5).